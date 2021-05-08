RAMAZAN İMSAKİYE
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TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi 4 ilde 53 gün sonra...

Belirli tarihlerde uygun fiyatlı konut fırsatlarını tek tek duyuran Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için bazı illerde başvurular devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte konut satışının yapıldığı iller

08.05.2021 15:37 - Son Güncelleme: 08.05.2021 15:40
TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi 4 ilde 53 gün sonra...

TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi 4 ilde 53 gün sonra... TOKİ tarafından bazı illerde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Fırsatlar çok yakında sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışının devam ettiği biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi 4 ilde 53 gün sonra...

Alt ve orta gelir grubu için satışa sunulan projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.

TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi 4 ilde 53 gün sonra...

En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi 4 ilde 53 gün sonra...

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! Son viraja girildi 4 ilde 53 gün sonra...

Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.