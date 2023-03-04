Prefabrik ev fiyatları patladı! Vatandaş Tinny House'lara yöneldi! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yerleşim yerleri için barınma ihtiyacı doğan vatandaşların prefabrik ev talepleri hızla artmıştı. İzmir ve İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde yaşayanlar da prefabrik evlere yönelerek daha güvenli bir yaşam alanı sağlamayı amaçlamışlardı. Bu artan talep sonucunda prefabrik ev fiyatları yükselmiş ve stoklu ev bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti.
04.03.2023 13:07 - Son Güncelleme: 04.03.2023 13:07