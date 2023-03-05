İstanbul, Trabzon, Giresun 2+1, 3+1, 4+1'ler 460,600,900 bin! 1.445.00 TL'ye satılık DENİZ MANZARALI DUBLEKS! Ziraat Bankası'ndan İSKONTOLU FİYAT...

Ziraat Bankası satılık daire fiyatlarını ilana koydu. 1.445.00 TL'ye satılan dubleks daire ise büyük ilgi gördü. İstanbul, Ankara, Giresun, Trabzon ve birçok ilde açılan ilanlar için araştırmalar hızlandı. Oldukça uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı! Bunların tümünü Ziraat Bankası güvencesi kapsamında gerçekleşecek. İşte Ziraat Bankası'ndan satılık uygun fiyatlı daireler...