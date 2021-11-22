Ziraat Bankası’ndan hemen alabilirsiniz! Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar için günde 4 TL ödeyerek binlerce lira veriliyor!

Korona virüs salgın süreçlerinden kaynaklı fazlası kesim ciddi anlamda ekonomik anlamda zorlu süreçler ile yüz yüze kalmak zorunda kaldılar. Bir yandan bireylerin acil nakit ihtiyaçları duyması bir yandan da ekonomik anlamda zorluk çekmeleri genel olarak kredi fırsatlarına yönelmelerine sebep oldu. 18 yaş ve üzeri, aylık derli toplu gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvuruında bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği fazlası kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM'den, ihtiyaç kredisi hedefiyle başvuru yapabilirsiniz.