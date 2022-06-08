Ziraat Bankası’ndan emeklilere Migros, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 harcamaları için 200 TL müjdesi geldi! Son başvuru 30 Haziran!

Geride bıraktığımız senenin son çeyreğinde altın fiyatlarında ve döviz kurlarında ortaya gelen ani yükselişler, gündelik yaşam akışı içinde hizmet alınan her sektörün fiyatlarının güncellenmesine sebep oldu. Yapılan pazar müdahaleleri ile eş güdümlü altın fiyatları ve döviz kurları gerilemiş olsa da yeni seneye girilmesi ile eş güdümlü belirtiler geldi.