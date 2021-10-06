Ziraat Bankası’ndan 7 yıl vadeli kredi desteği! İlk 2 ay geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi! İşte başvuru şartları…

Devletten tarımın gelişmesine ve sürdürülmesine yönelik destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda köyüne dönenler için Ziraat Bankası'ndan 7 yıl vadeli ilk 2 ay geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi fırsatı büyük ilgi görüyor ve başvurular için yarın son gün. Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan Köye Dönüş kredisi başvuru şartlarını haberimizde derledik. Hayvancılık işleriyle uğraşanların bütçelerini zorlamadan ulaşacakları kredi detaylarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.