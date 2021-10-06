Ziraat Bankası’ndan 7 yıl vadeli kredi desteği! İlk 2 ay geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi! İşte başvuru şartları…
Tarımsal kredileri yakından takip edenler bankaların sunduğu fırsatlarla ilgili yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Ziraat Bankası'ndan 7 yıl vadeli kredi desteği gündemde oldukça dikkat çekti ve İlk 2 ay geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi fırsatı sunması cepleri de koruyacak ve zorlanmadan ödeme sağlayacak. Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan uyuşma kapsamında Köye Dönüş kredisi tarımsal faaliyetlerin de arttırılmasına ve ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Hayvan yetiştiriciliği yapanların merak ettiği Ziraat Bankası kredi detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Devletten tarımın gelişmesine ve sürdürülmesine yönelik destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda köyüne dönenler için Ziraat Bankası'ndan 7 yıl vadeli ilk 2 ay geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi fırsatı büyük ilgi görüyor ve başvurular için yarın son gün. Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan Köye Dönüş kredisi başvuru şartlarını haberimizde derledik. Hayvancılık işleriyle uğraşanların bütçelerini zorlamadan ulaşacakları kredi detaylarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Faizsiz ve bir yıllık ödemesiz sürenin müjdesi geldi. 150 bin liraya kadar kredinin kullanılabileceği resmen açıklandı. Kredi paketi ile ilgili detaylar açıklandı. Hiçbir ek maliyet söz konusu olmayacaktır. Faizsiz kredi vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Başvuru süreci devam ediyor.
Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Çok Sebebim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir ters göç etkisi yaratılması hedeflenirken, son yıllarda hayvancılık köylerden büyük kentlere göç nedeniyle büyük bir darbe alırken.
32 VALİLİK TARAFINDAN İMZALANDI
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Eylül ayında hayata geçirilen projeye 32 valilik protokol imzalanarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi verilmeye başlandı.
Yapılan açıklamada projenin gelişimi ile ilgili görüşlerini belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geçen yıl eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin gerekli çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, üreticilerimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticiye teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. "ifadelerini kullandı.