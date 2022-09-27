Ziraat Bankası'ndan 290 bin TL'ye 2 yıllık Renault Clio araba! Volkswagen, Peugeot yarı fiyatına ilanda! Süresi dolmadan göz atın..
Ziraat Bankası'ndan müjde! Piyasaın yarı fiyatına araç almak mümkün. Hem güvenilir hem de uygun fiyatlı araba almak isteyenlerin en çok ziyarett ettiği siteler arasında Ziraat Bankası'nın satılık araçların koyulduğu İlanlar yer alıyor. 300 bin liraya satılan araçlar binlrece kişi tarafından büyük ilgi gördü. İşte Ziraat Bankası uygun fiyatlı araçlar ve fiyat listesi...
27.09.2022 15:33 - Son Güncelleme: 27.09.2022 15:33
Ziraat Bankası tarafından yepyeni araçlar oldukça uygun fiyatlara satılıyor. İşte o arabalar ve fiyatları...
Plaka No. : 34AGH576
İl : İstanbul
Araç Türü : Otomobil
Marka : RENAULT
Model Adı : CLIO
Model Detayı : CLIO HB TOUCH 1.5 DCI EDC 90
Model Yılı : 2017
Yakıt Türü : Dizel
Şanzıman Türü : Otomatik
Kilometre : 186000
Kasa Tipi : H.Back 5 Kapı
Motor Hacmi : 1301-1600 cc
Motor Gücü : 101-125 Hp
Renk : BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres : 008 İSTANBUL
Başlangıç Bedeli : 340.000 TL
Teminat Bedeli : 20.400 TL
Min. Artış : 500 TL
Plaka No. : 34BNT283
İl : İstanbul
Araç Türü : Otomobil
Marka : RENAULT
Model Adı : CLIO
Model Detayı : CLIO HB TOUCH 1.5 DCI 90 S&S
Model Yılı : 2018
Yakıt Türü : Dizel
Şanzıman Türü : Manuel
Kilometre : 84100
Kasa Tipi : H.Back 5 Kapı
Motor Hacmi : 1301-1600 cc
Motor Gücü : 101-125 Hp
Renk : FÜME
Aracın Bulunduğu Adres : 008 İSTANBUL
Başlangıç Bedeli : 325.000 TL
Teminat Bedeli : 19.500 TL
Min. Artış : 500 TL
Plaka No. : 34CUP581
İl : İstanbul
Araç Türü : Otomobil
Marka : RENAULT
Model Adı : CLIO
Model Detayı : RENAULT CLIO HB JOY 0.9 TCE 90
Model Yılı : 2020
Yakıt Türü : Benzinli
Şanzıman Türü : Manuel
Kilometre : 45600
Kasa Tipi : H.Back 5 Kapı
Motor Hacmi : 0-1300 cc
Motor Gücü : 75-100 Hp
Renk : BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres : 008 İSTANBUL
Başlangıç Bedeli : 290.000 TL
Teminat Bedeli : 17.400 TL
Min. Artış : 500 TL
Plaka No. : 34BRH956
İl : İstanbul
Araç Türü : Otomobil
Marka : AUDI
Model Adı : A3
Model Detayı : A3 SEDAN 1.6 TDI 116 DESIGN LINE S TRONIC
Model Yılı : 2018
Yakıt Türü : Dizel
Şanzıman Türü : Otomatik
Kilometre : 148000
Kasa Tipi : Sedan
Motor Hacmi : 1301-1600 cc
Motor Gücü : 151-175 Hp
Renk : LACİVERT
Aracın Bulunduğu Adres : 008 İSTANBUL
Başlangıç Bedeli : 650.000 TL
Teminat Bedeli : 39.000 TL
Min. Artış : 500 TL