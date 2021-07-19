Ziraat Bankası’na günlük 53,32 TL ödeyerek araba satın alabilirsiniz! 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için 60 ay vade...

Araç satın alabilmek dar gelirli vatandaşlar taşıt kredilerini araştırıyorlar. Ziraat Bankası araba satın alabilmek isteyenler amacıyla taşıt kredisini duyurdu. Banka doğrultusundan oluşturulan yazılı bildirime göre, 1,59 faiz seviyesi ile kredi çekerek araba sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası'ndan 50 bin TL taşıt kredisi çeken bir vatandaş ise günlük 53,32 TL ödeme yaparak araba sahibi olabilirler.