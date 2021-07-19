Ziraat Bankası’na günlük 53,32 TL ödeyerek araba satın alabilirsiniz! 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için 60 ay vade...
Sıfır ya da ikinci el taşıt sahibi olmak isteyenler kamu ve özel bankaların taşıt kredilerini araştırıyorlar. Ziraat Bankası 1,59 faiz ödemesi ile 0 km ve en çok 5 yaşındaki taşıtlar amacıyla kredi veriyor. Bankadan 48 ay vadeli 50 bin TL kredi çeken bir vatandaş, aylık 1.599,73 TL geri ödeme yapabilir. Günlük geri ödeme tutarı ise ortalama 53,32 TL olarak hesaplanıyor. Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor.
19.07.2021 11:13
- Son Güncelleme: 19.07.2021 11:13
Araç satın alabilmek dar gelirli vatandaşlar taşıt kredilerini araştırıyorlar. Ziraat Bankası araba satın alabilmek isteyenler amacıyla taşıt kredisini duyurdu. Banka doğrultusundan oluşturulan yazılı bildirime göre, 1,59 faiz seviyesi ile kredi çekerek araba sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası'ndan 50 bin TL taşıt kredisi çeken bir vatandaş ise günlük 53,32 TL ödeme yaparak araba sahibi olabilirler.
Özellikleri
0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.