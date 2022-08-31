Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi faizlerini güncelledi! Günlük 27, 28 ve 29 TL ödeyerek 20 bin TL'lik nakit desteği almak artık mümkün!
Ürünlere ve başka hizmet başlıklarına gelen zamlardan sonra nakit gereksinimi çoğalan vatandaşlara, kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tüketici kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Piyasaların yukarıya yönlü hareketlerinin günden güne sürat kazanması, gündelik yaşam şartlarının da ekonomik anlamda ağırlaşmasına sebep oldu. İhtiyaçlarını karşılayabilmek adına yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlar, bankaların tüketici kredisi hizmetlerine yöneldiler. Kamu bankaları meydana gelen nakit taleplerine, makul faiz oranları ile karşılık verdi.
20 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Ziraat Bankası'na Aylık Ne Kadar Öderim?
Türkiye'nin mühim bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde çoğalan ürün ve hizmet fiyatlarına rağmen vatandaşın yanısıra yer aldı.
20 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Vakıfbank'a Aylık Ne Kadar Öderim?
Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ve elde ettiği başarılar yardımıyla bankacılık gündeminin mühim isimlerinden birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerine bağlı olarak giderek pahalılaşan yaşam şartlarına rağmen vatandaşın yanısıra yer aldı.