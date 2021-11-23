Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak! Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi!

Güncellenen faiz oranlarına göre; 1 milyon lira ve altında olan kredi talepler için %1,20'den başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. 1 milyon lira ve üzerinde ise üç kamu bankası tarafından %1,29'daan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak.