Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Finansbank herkesi ev sahibi yapacak! Peşinatsız 3 ay ödemesiz konut kredisi desteği müjdesi!
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz hafta 100 baz puan faiz indirimi kararını açıkladı. Politika faizlerinin %15 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları ise hemen harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından son dönemde artan konut fiyatları karşısında hem vatandaşa uygun finansman desteği sağlamak hem de konut piyasalarında canlılığı artırmak için konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. İşte kamu bankalarından herkesi düşük faiz oranları ile ev sahibi yapacak konut kredisi finansman paketleri…
23.11.2021 16:48
- Son Güncelleme: 23.11.2021 16:48
Kamu Bankalarının Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi
Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirimi sonrasında kamu bankalarından da faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından düşürülen konut kredisi faiz oranları sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olması sağlanacak.
Bankalardan 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatları Devam Ediyor
Konut kredilerinin yanı sıra birçok özel ve kamu bankası tarafından 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredileri de sunuluyor. Hayat pahalılığının ve piyasalarda fiyatların artmasına bağlı olarak düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunan bankaların bu kampanyalarına da ilgi giderek artıyor.