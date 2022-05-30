Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası İlk Evim Konut Kredisi örnek hesaplama tabloları açıklandı! İşte 0,99 faiz oranlı konut kredisi
Yeni dönemde artan konut fiyatlarına karşın vatandaşının yanında yer alan devler, 0,99 faiz oranlı İlk Evim Konut Kredisi kampanyasını başvurulara açtı. Geçtiğimiz hafta başvuru ekranlarının erişime açılmış olduğu kampanya kapsamında konut kredisine ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet sunulmaya devam ediliyor. İşte devletin 0,99 faizli İlk Evim Konut Kredisi'nin ayrıntıları
Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hızlı bir şekilde rekor seviyelere ulaşması, o dönem içerisinde birçok hizmet ürününe ve hizmet başlığına yüksek oranlı zamların yansıtılmasına sebep olmuştu. Her ne kadar Merkez Bankası'nın yaptığı doğrudan müdahaleler ve alınan yeni ekonomik model kararı ile piyasaların gerilemesi sağlanmış olsa da yeni dönemin başlaması ile birlikte başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin açıkladıkları faiz artırımı kararları, piyasaların tekrar yükseliş trendine girmelerine sebep oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen İlk Evim Konut Kredisi ve Genişletilmiş Konut Kredisi kampanyalarının yüzde 1'in altında faiz oranına sahip olmaları vatandaşları heyecanlandırmışken, bir müjde daha verildi.