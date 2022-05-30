Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası İlk Evim Konut Kredisi örnek hesaplama tabloları açıklandı! İşte 0,99 faiz oranlı konut kredisi

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hızlı bir şekilde rekor seviyelere ulaşması, o dönem içerisinde birçok hizmet ürününe ve hizmet başlığına yüksek oranlı zamların yansıtılmasına sebep olmuştu. Her ne kadar Merkez Bankası'nın yaptığı doğrudan müdahaleler ve alınan yeni ekonomik model kararı ile piyasaların gerilemesi sağlanmış olsa da yeni dönemin başlaması ile birlikte başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin açıkladıkları faiz artırımı kararları, piyasaların tekrar yükseliş trendine girmelerine sebep oldu.