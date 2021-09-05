Ziraat Bankası gemileri yaktı! Vatandaş mest oldu! 275 bin liralık evi 45 bine satıyor merkezi konumda

Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları paylaşılmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı ev arayan milyonlarca insan Ziraat Bankası ilanlarına göz atıyor. Bankaların paylaştığı gayrimenkul ilanları da ortalama fiyatlara göre çok daha iyi bir konumda. Örnek vermek gerek görülürse 200 bin liralık evler bankalarda anında anında 75 ila 125 bin lira arasında satılıyor. Bundan kaynaklı olarak da çoğu şahıs bu ilanları tercih ediyor. Ziraat Bankası doğrultusundan paylaşılan son gayrimenkul ilanını sizlere sunuyoruz.