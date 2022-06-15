Ziraat Bankası az önce açıkladı! 750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşı hesabını yeni dönem içerisinde banka bünyesine taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının taahhüdünü veren tüm yeni müşterilere, SGK maaşları doğrultusunda karşılıksız ödeme yapacağını bildirdi. Söz konusu ödeme tutarları ise şu şekilde belirlendi: