Ziraat bankası 162.000 TL'ye ev sahibi yapıyor! Bankanın resmi internet sitesinden yayına girdi
Son senelerde konut fiyatları önlenemez bir şekilde yükseldiğinden ötürü ev sahibi olmak isteyenlerin işi olabildiğince zorlaşmaya başlamıştır. Bu halin biraz olsun üstesinden gelebilmek amacıyla bankalar ödeme kuvveti düşük vatandaşlarında ev sahibi olabilmesi amacıyla detaylı paketler hazırlamaya başlamıştır. Bu hal ev alabilmek isteyen insanlara bir nebze de olsa umut olmuştur.
17.08.2022 14:32 - Son Güncelleme: 17.08.2022 14:32
Ziraat Bankası makul fiyata ev sahibni yapıyor
Piyasalarda Ziraat bankasının konut sahibi olmak isteyen ama yeterli geliri olmadığı bağlamında kredi çekemeyen vatandaşlar amacıyla aylık düşük kredi ödemelerine sahip paketler meydaan getirdiği konuşulmaktadır.
Sizlerde bu kredilerden yararlanmak dilerseniz Ziraat Bankasının sitesini takip etmenizi öneririz. Hem de gene bankanın duyurular kısmına abone olarak son haberleri basitçe alabilirsiniz.