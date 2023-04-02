Zincir marketler için yeni düzenleme indirimli olan ürünler... Rekabet Kurumu yayımladı! Duyan dumura uğradı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa...
Zincir marketlerde yeni dönem! Bundan sonra her şey çok farklı olacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Bizim market hepsi için geçerli! Yeni düzenleme geldi! Hazırlanan rapor yayımlandı. Özellikle son yıllarda neredeyse herkes artık zincir marketlerden alışveriş yapıyor. Bu nedenler marketlerle ilgili son dakika düzenlemeler yakından takip ediliyor. Son olarak Rekabet Kurumu mesafe uyarısında bulundu. İşte "Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu" hakkında detaylar...
Yapılan açıklamada, "Bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceği ve yine bu teşebbüslerin aynı çap içerisinde bir devralma işlemi yapmasının engellenebileceği değerlendirilmekte. Bu nedenle konuya ilişkin düzenleme pazarda rekabetçi anlamda olumlu etkiler doğuracak" ifadeleri kullanıldı.
Bu çerçevede "Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı"nda yer alması gereken hükümlere ilişkin bazı öneriler şöyle sıralandı: "Kanun taslağında haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak, bozulabilir tarımsal ürünler ve gıda ürünleri bakımından 30 günü aşan ödeme vadelerinin, diğer tarımsal ürünler ve gıda ürünleri bakımından 60 günü aşan ödeme vadelerinin, bozulabilir gıdalarda kısa sürede yapılan iptal bildirimlerinin, alıcının tek taraflı sözleşme değişikliklerinin, kayıp ve bozuk mal riskinin tedarikçiye transferinin yasaklanması gerektiği düşünülmektedir.
Aynı düzenleme kapsamında, satılmayan ürünlerin iadesinin, listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesinin, promosyon, pazarlama ve reklam için tedarikçinin ödeme yapmasının yasaklanmasına veya bu hususlarda perakendecilerce ücret talep edilebilmesinin ancak taraflar arasında bu yönde bir sözleşme bulunması durumunda söz konusu olabileceğine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır."