Zincir marketler için yeni düzenleme indirimli olan ürünler... Rekabet Kurumu yayımladı! Duyan dumura uğradı! A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa...

Yapılan açıklamada, "Bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceği ve yine bu teşebbüslerin aynı çap içerisinde bir devralma işlemi yapmasının engellenebileceği değerlendirilmekte. Bu nedenle konuya ilişkin düzenleme pazarda rekabetçi anlamda olumlu etkiler doğuracak" ifadeleri kullanıldı.