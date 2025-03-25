Zeytinyağında indirim: En ucuz hangi markette? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi...

Zeytinyağı fiyatlarında beklenen düşüş başladı! 🇹🇷 Artan maliyetlerin ardından vatandaşın cebini yakan fiyatlar, şimdi market raflarında indirimli etiketlerle yerini aldı. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi gibi zincir marketlerde zeytinyağı çeşitlerinde önemli fırsatlar sunuluyor.
TARIM KREDİ BİRLİK
Tarım Kredi Birlik Riviera 5 lt Zeytinyağı
1.739,00 TL
🛒 BİM MARKET FİYATLARI
🟢 Verde 1 L Pet Riviera Zeytinyağı: 125 TL ✅ En ucuz litre fiyatı!
🟢 Yudum Egemden 1 L Riviera: 149 TL
🟢 Orkide 1 L Riviera: 149 TL
🟢 Orkide 1 L Sızma Yumuşak: 160 TL
🟢 Yudum Egemden 1 L Natürel Sızma: 165 TL
🟢 Sırım 1 L Sızma: 189 TL
🟨 ŞOK MARKET FİYATLARI
🔥 Lio Riviera 1 L: 199 TL
🔥 Lio Sızma 1 L: 199 TL
🔥 Lio Sızma 2 L: 419 TL
🔥 Lio Riviera 2 L: 359 TL (İndirimli, Önceki fiyat: 395 TL)
🟦 A101 FİYATLARI
📦 Zeo 1 L Riviera: 209 TL
🍊 MİGROS FİYATLARI (ONLİNE - SANAL MARKET)
🟡 Migros Riviera 2 L: 394,50 TL
🟡 Migros Natürel Sızma 1 L: 218,50 TL
🌿 TARİŞ ÜRÜNLERİ
🫒 Tariş 750 ml Riviera: 273,50 TL → 364,67 TL/L
🫒 Tariş 750 ml Sızma Çeşitleri: 318 TL - 432 TL arası
Maraska, Kuzey Ege, Ayvalık, Güney Ege gibi özel bölgelerden
🏷️ FİYATLARA GÖRE EN İYİ TERCİHLER (LİTRELİK BAZDA)
|Market
|Marka
|Ürün
|Fiyat
|Litre Fiyatı
|BİM
|Verde
|Riviera 1 L
|125 TL
|✅ En ucuz
|ŞOK
|Lio
|Riviera 2 L
|359 TL
|179,50 TL/L
|Migros
|Yudum 5 L
|Riviera
|949,95 TL
|189,99 TL/L
|BİM
|Yudum
|Natürel Sızma 1 L
|165 TL
|165 TL/L
|Tariş
|Naturel Sızma 750 ml
|345,40 TL
|460,53 TL/L
🎯 ÖNE ÇIKAN TAVSİYELER
✅ Bütçeye uygun: Verde 1 L Riviera (BİM) – 125 TL
✅ Kaliteli ve bölgesel tatlar: Tariş Ayvalık, Kuzey Ege serileri
✅ Aile boyu avantaj: Lio 2 L Riviera (ŞOK) – 359 TL
✅ Online alışverişte dikkat: Kargo bedelleri bazı ürünlerde fiyatı artırıyor.
Fotoğraflar: Akakçe, Cimri, ŞOK, A101, BİM, Migros