ZAMLI YENİ dul ve yetim maaşı ödeme tutarları: 2023 Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Zamlı yeni dul ve yetim aylığı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ocak zammı dul ve yetim maaşı alanlara da yaradı. Bu kapsamda 2023 yılında; yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya yükselmiş oldu. En yüksek aylık da 13 bin liraya çıkmış oldu. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı. İşte detaylar...
14.01.2023 17:30 - Son Güncelleme: 14.01.2023 17:30
2023 Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, başvuru nasıl yapılır, şartları neler soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Asgari ücret, memur ve emekli zam oranlarının belli olmasıyla dul ve yetim aylığı miktarı da arttı.
2023 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını duyurdu. Böylece dul ve yetim aylığı alanların maaşları da Ocak 2023'te yüzde 30 artırılmış oldu.
Bu kapsamda 2023 yılında; yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya yükselmiş oldu. En yüksek aylık da 13 bin liraya çıkmış oldu. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı.