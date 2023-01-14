ZAMLI YENİ dul ve yetim maaşı ödeme tutarları: 2023 Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Bu kapsamda 2023 yılında; yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya yükselmiş oldu. En yüksek aylık da 13 bin liraya çıkmış oldu. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı.