Zamlı Mazot ve Gübre desteği, buzağı desteği YATTI MI 2023? Tarih netleşti! Nisan 2023 Mazot desteği İL İL ÖDEME TAKVİMİ! e-Devlet-ÇKS sorgulama ekranı!

Mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 'Mazot gübre desteği yattı mı' sorusunun cevabı sorgulanıyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeleir kapsamında veriliyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...