👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament...

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI Sigaralara 2 TL zam geldiği duyuruldu. Yapılan bu zammın ardından 13 Mart sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel Philip Morris, BAT, JTİ marka sigara fiyatları...