👉ZAMLI JTİ-BAT- PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar: Kent, Lark, Marlboro, Parliament...
Son dakika haberine göre sigaralara zam geldi. Milyonlarca kişi zamlı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel Ti-Bat- Philip Morris fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki Kent, Lark, Marlboro, Parliament'e ne kadar zam geldi? İşte 13 Mart 2022 Zam gelen sigaralar...
13.03.2022 18:31 - Son Güncelleme: 13.03.2022 18:42
SON DAKİKA SİGARA ZAMMI Sigaralara 2 TL zam geldiği duyuruldu. Yapılan bu zammın ardından 13 Mart sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel Philip Morris, BAT, JTİ marka sigara fiyatları...
Sigara gruplarına 2 TL zam geldiği duyuruldu. Son dakika gelişmenin ardından internet arama motorlarında sigaraların zamlı fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bizler de zamlı Tti-Bat- Philip Morris sigara fiyatlarını tam liste halinde haberimizde derledik. Gelen son zamlarla birlikte güncel sigara fiyatları şöyle: