ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI 2023 | Dul ve yetim aylığına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Ölüm aylığı alanlara bayram ikramiyesi!

Emeklinin yüzü güldü sırada dul ve yetim aylığı alanlar var. Bu yıl en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseldi. Peki bu çifte zamdan dul ve yetimler de yararlanacak mı merak ediliyor. Bu noktada internet arama motorlarında Dul ve yetim aylığına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Ölüm aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? soruları sorgulanmaya başladı. İşte peş peşe güzel haberler...