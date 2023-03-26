ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyelerinin yatması için bekleyişe geçti. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1100 lira olarak ikramiye tutarının bu yıl 2 bin liraya yükseltildiğini müjdeledi. Peki Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?