Zamlı asgari ücretler hesaplara yatıyor... AGİ kimlere yatacak? Evli, bekar ve çocuklular AGİ alacak mı? Kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte tablo

Yeni yılda asgari ücret zamlandı. Buna göre yeni asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Bununda birlikte vergi muafiyeti de getirildi. Vergilerin kaldırılmasının ardından da bir çok soru gündeme geldi. Hem asgari ücret alan çalışanlar hem de asgari ücretin üzerinde maaş alanlar AGİ alıp alamayacaklarını merak etmeye başladı. AGİ kimlere yatacak? Evli, bekar ve çocuklular AGİ alacak mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte konu hakkında net bilgiler...