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ZAMLAR KESİNLEŞTİ! ENFLASYON DİP YAPTI! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Yalnızca enflasyon rakamları baz alınarak yapılacak maaş hesaplamalarında Aralık ayı ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamı incelendiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 15,2 olacak. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı ise toplu sözleşme sayılarına göre yüzde 16,2 olacak. Ancak bu rakamlar memur ve emekli için nihai zam rakamları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı zammı sonrası kesin rakamlar açıklanacak.

takvim.com.tr
03.01.2023 13:25 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:25
ZAMLAR KESİNLEŞTİ! ENFLASYON DİP YAPTI! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Türkiye, memur ve emekli maaş zamlarını öğrendi. Milyonlarca vatandaş zamlı maaşlarını hesapladı. Maaş belirlemelerinde enflasyon rakamlarının etkili olduğu memur ve emekliler şimdi hükümetten gelecek refah payına kilitlendi. Peki enflasyona göre kim yüzde kaç zam aldı? 2023 yılı zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı!

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ZAMLAR KESİNLEŞTİ! ENFLASYON DİP YAPTI! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Bu doğrultuda memur maaşlarına gelecek zam yüzdelerinin asgari ücretle yakın olması da öngörülmektedir. Bu konuda tablolar hazırlanmış ve belirli yüzdelere göre maaşlara gelecek zamlar belirlenmiştir.

ZAMLAR KESİNLEŞTİ! ENFLASYON DİP YAPTI! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar doğrultusunda emekli maaş fiyatları da belirlenmekte olup emeklilerin de merakının giderilmesi amaçlanmaktadır.

ZAMLAR KESİNLEŞTİ! ENFLASYON DİP YAPTI! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

ZAMLAR KESİNLEŞTİ! ENFLASYON DİP YAPTI! Emekli, memur emeklisi ve memur maaşı zammı kaç TL oldu? 2023 yılı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Emekli Maaşı Hesaplama

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak emekli maaşı hesaplanır. Emekli maaşını hesaplayacaklar SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

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