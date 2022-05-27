Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son dakika haberine göre ÖTV oranındaki artışla birlikte sigara fiyatlarına zam geldi. 2022 yılı içinde toplamda 8 TL'lik zam yansıyan sigara fiyatı bir kez daha atttı. Ancak zam henüz etiketlere yansımadı. Fiyatlar güncellendiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları...