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Haberler Ekonomi Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

Mayıs sigara zammı sonrası son dakika güncel sigara fiyatları! İşte zam gelmeyen sigara markaları. Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,71 lira olan asgari maktu vergi 0,79 TL'ye çıktı. Peki Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans ve Tekel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tekel, Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans güncel sigara fiyatları kaç TL oldu? Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
27.05.2022 15:52 - Son Güncelleme: 27.05.2022 15:52
Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

Hangi marka sigaralara zam geldi sorusunun yanıtı arama motorlarında bugün en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Sigarada vergi tutarları artırıldı. Peki Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans ve Tekel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tekel, Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans güncel sigara fiyatları kaç TL oldu? Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? İşte merak edilenler!

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Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son dakika haberine göre ÖTV oranındaki artışla birlikte sigara fiyatlarına zam geldi. 2022 yılı içinde toplamda 8 TL'lik zam yansıyan sigara fiyatı bir kez daha atttı. Ancak zam henüz etiketlere yansımadı. Fiyatlar güncellendiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları...

Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

Buna göre, tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 yükseltildi.

Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!

Söz konusu kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışın ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı.

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