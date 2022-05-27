Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? 27 Mayıs sigara zammı sonrası son dakika yeni en ucuz sigara fiyatları! Tekel, Kent, Pall Mall, President güncel değişen sigara fiyatları!
Mayıs sigara zammı sonrası son dakika güncel sigara fiyatları! İşte zam gelmeyen sigara markaları. Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,71 lira olan asgari maktu vergi 0,79 TL'ye çıktı. Peki Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans ve Tekel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tekel, Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans güncel sigara fiyatları kaç TL oldu? Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? İşte merak edilenler!
27.05.2022 15:52 - Son Güncelleme: 27.05.2022 15:52
Hangi marka sigaralara zam geldi sorusunun yanıtı arama motorlarında bugün en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Sigarada vergi tutarları artırıldı. Peki Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans ve Tekel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tekel, Kent, Viceroy, Pall Mall, Kent Slims, Rothmans güncel sigara fiyatları kaç TL oldu? Zam gelmeyen sigara markaları hangileri? İşte merak edilenler!
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Son dakika haberine göre ÖTV oranındaki artışla birlikte sigara fiyatlarına zam geldi. 2022 yılı içinde toplamda 8 TL'lik zam yansıyan sigara fiyatı bir kez daha atttı. Ancak zam henüz etiketlere yansımadı. Fiyatlar güncellendiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları...