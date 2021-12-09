Zam geliyor! 2022'de 58 bin 819 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi! 3 yıl ve yaş koşuluna dikkat! Hibe desteği veriliyor. Milyonlarca kişiye güzel haber geldi. 58 bin 819 TLalmak mümkün. Başvuranlar yararlanıyor. Karşılıksız para desteğinden yararlanmak isteyenlerin banka hesabı açması yeterli oluyor. 36 ay şartı bulunuyor. Evlenirken 16 bin 394, ev alırken 42 bin 425 lira destek imkanından yararlanabilirsiniz. İşte şartlar...