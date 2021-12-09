Zam geliyor! 2022'de 58 bin 819 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi! 3 yıl ve yaş koşuluna dikkat!
Devlet tarafından vatandaşla destek sağlanmaya devam ediliyor. Devlet, yeni evlenen kişileri desteklemek amacıyla çeyiz yardımında bulunuyor. Eşler ayrı ayrı başvuru yaparak hesaplanan tutarları ikiye katlayabiliyor. Ancak bu yardımdan yararlanmak için bazı koşullar aranıyor. Konut ve çeyiz hesabında devlet katkısı yeni yılla birlikte artışa geçecek. Evlenirken 16 bin 394, ev alırken 42 bin 425 lira destek imkanı olacak. Evli çiftlerin masraflarını azaltmak için yapılan konut ve çeyiz desteği hakkında çoğu kişi detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, konut ve çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? İşte merak edilenler...
09.12.2021 15:56
- Son Güncelleme: 09.12.2021 15:56
Zam geliyor! 2022'de 58 bin 819 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi! 3 yıl ve yaş koşuluna dikkat! Hibe desteği veriliyor. Milyonlarca kişiye güzel haber geldi. 58 bin 819 TLalmak mümkün. Başvuranlar yararlanıyor. Karşılıksız para desteğinden yararlanmak isteyenlerin banka hesabı açması yeterli oluyor. 36 ay şartı bulunuyor. Evlenirken 16 bin 394, ev alırken 42 bin 425 lira destek imkanından yararlanabilirsiniz. İşte şartlar...