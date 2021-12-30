Zam gelecek! İşçi, memur milyonları kapsıyor! 2022’de 10 bin 99 TL hesaplara yatacak! Yeni yılda %21.91 artış...

GÜNCELLEME PERİYODU

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve ocak-temmuz olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Şu anda kıdemin tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruş.