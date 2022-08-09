Zam geldi! 1,2,3,4 çocuklu SSK'lı anneye 2 ayda 11.922 TL kazanma hakkı! 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak yeterli! Tam maaş verilecek...

Devletten annelere birçok anlamda destek ödemesi yapılıyor. Asgari ücretteki artışın ardından yarı zamanlı çalışan annelerin ödemelerini de arttırdı. Birçok anne veya anne adayı çalışma hayatını sürdürürken haklarının farkında bile olmuyor. Emeklilikten maddi yardıma, izinden kreş hakkına kadar birçok alanda anneler için önemli avantajlar sunuluyor. İşgöremezlik ödeneği, yarım zamanlı çalışma, doğum parası, yarım mesai tam maaş, 6 yıl erken emeklilik bunlar arasında yer alıyor. 1. çocuğunu dünyaya getiren anneye İŞKUR 6 bin 421 lira, işveren de yarım maaş ödeyecek. Asgari ücretli bir annenin 2 aylık kazancı 11 bin 922 liraya yükseldi. İşte konu hakkında merak edilenler!