Yüzde sıfır faizli 60 ay vadeli 3 milyon TL kredi açıklandı! 7 gün daha vaktiniz var

Ekim ayının sonuna doğru ilerlerken, DenizBank'ın sunduğu yüzde 0 faizli, 60 ay vadeli ve 3 milyon TL'ye kadar kredi kampanyası büyük ilgi görüyor. Bankaların sunduğu cazip kredi fırsatları, ekim ayında da vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun ilgi görüyor. Öte yandan İş Bankası Traktör Kredisi de ilgi çekiyor.
DenizBank'ın 2 Ağustos tarihinde başlattığı ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan bu kredi kampanyası, Türk tarım sektörü ve çiftçiler için büyük bir fırsat sunuyor.
Yüzde 0 faiz avantajı ve 60 ay vade seçeneği ile sunulan bu kredi, tarım çiftçilerine yüksek meblağlarda finansman sağlayarak, yatırımlarını büyütme ve geliştirme imkânı tanıyor.