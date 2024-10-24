Yüzde sıfır faizli 60 ay vadeli 3 milyon TL kredi açıklandı! 7 gün daha vaktiniz var

DenizBank'ın 2 Ağustos tarihinde başlattığı ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan bu kredi kampanyası, Türk tarım sektörü ve çiftçiler için büyük bir fırsat sunuyor.

Yüzde 0 faiz avantajı ve 60 ay vade seçeneği ile sunulan bu kredi, tarım çiftçilerine yüksek meblağlarda finansman sağlayarak, yatırımlarını büyütme ve geliştirme imkânı tanıyor.