Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira hemen hesaba yatıyor! Almayan bilmeyen kalmasın

Ve peş peşe açıklamalar geldi. Bu anlamda yüzde 36 oranında zam yapıldı! Türkiye'de çalışmayan bayan oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu vaziyette bulunan ve dayanağa lüzumu olan bayanların, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir yardım programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor.

24.05.2021 16:26 - Son Güncelleme: 24.05.2021 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





