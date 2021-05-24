Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira hemen hesaba yatıyor! Almayan bilmeyen kalmasın
Ve peş peşe açıklamalar geldi. Bu anlamda yüzde 36 oranında zam yapıldı! Türkiye'de çalışmayan bayan oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal teminatı olmayan kadınlar çok rakamda. Devlet, bu vaziyette bulunan ve dayanağa lüzumu olan bayanların, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri için muhtelif adlar altında nakdi destekte bulunuyor. Eşi ölüm eden bayanlara müteveccih de böyle bir yardım programı var. Ancak bundan faydalanabilmek için kadının emekli ücretinin bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor.
Almayan pişman... Sonunda netleşti! Yüzde 36 oranında zam yapıldı! 3.900 lira anında hesaba yatıyor! Çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan evi vefat eden on binlerce kadına güzel haber! Başvuru yapmaları yeterli. İki ayda bir hesaba 650 lira yatırılıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.