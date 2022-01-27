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Haberler Ekonomi Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

Bankaların TL mevduat hesaplarına verdikleri faiz oranları artmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesi ile başlayan avantajlar, TL birikimlerini en iyi oranlar ile değerlendirmek isteyenlere özel seçenekler sunuyor. %21,25, %21, %20,50 gibi yüksek hoş geldin faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların 32 günlük en yüksek mevduat faiz avantajlarından yararlanması sağlanıyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları.

takvim.com.tr
27.01.2022 15:49 - Son Güncelleme: 27.01.2022 15:52
Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

ICBC Bank Günlük Vadeli Mevduat Hesabı

ICBC Bank Günlük Vadeli Mevduat Hesabı ile TL birikimlerine özel TL mevduat hesabı kapsamında %19,75'ten başlayan faiz oranları ile vatandaşların birikimlerini değerlendirmelerini sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

7/24 kullanılabilen hesap kapsamında, bir yandan birikimleriniz artarken diğer yandan günlük bankacılık işlemlerini belirli zaman dilimlerinde avantajlı şekilde, vadesi de bozulmadan kullanabilirsiniz. 90 gün boyunca sabit faiz avantajlarından yararlanabilir ve hesap açılışı itibariyle yüksek faiz oranları işletilir.

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Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

ICBC Bank faiz oranları:

  • TL İçin: %19,75
  • CNY (Çin Yuanı) İçin: %2,00
  • USD İçin: %0,95
  • EUR İçin: %0,45

Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

HSBC Modern Hesap

HSBC mevduat hesabı kampanyası ile %20'ye varan avantajlı faiz oranları uygulanmaya devam ediyor. Gün içinde vadesi bozulmadan ihtiyaca göre para çekme ve yatırma işlemlerinin yapılabildiği hesap ile aynı zamanda diğer birçok bankacılık işlemlerinin yapılması mümkündür. Saat 17.00'den sonra gelen tutarlar için bir sonraki gün valörlü olarak faiz uygulanmaktadır.

Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

Burgan Bank ON Hesap

Burgan Bank ON Hesap kampanyası ile %21,25'e varan faiz oranları üzerinden TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip seçenekler sunmaya devam ediyor.

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