Yüzde 21,25, 21, 20,50! Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...

HSBC Modern Hesap

HSBC mevduat hesabı kampanyası ile %20'ye varan avantajlı faiz oranları uygulanmaya devam ediyor. Gün içinde vadesi bozulmadan ihtiyaca göre para çekme ve yatırma işlemlerinin yapılabildiği hesap ile aynı zamanda diğer birçok bankacılık işlemlerinin yapılması mümkündür. Saat 17.00'den sonra gelen tutarlar için bir sonraki gün valörlü olarak faiz uygulanmaktadır.