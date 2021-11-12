Yüzde 1.29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini düşürmüştü. Bunun üstüne bankaların faiz oranlarında da farklılık görüldü. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt ve gereksinim kredileri amacıyla faiz oranlarında farklılık yaptı. Vatandaşlar da faiz oranlarının halini merak etti. Vatandaşlar aylık ödeyecekleri kredi taksit tutarlarını incelemeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları amacıyla oluşturulan faiz indirimi ardından ev kredi faiz oranları yüzde kaç oldu, kredi hesaplama tablosu değişti mi?