Yüz binleri kapsıyor! E-devlet üzerinden kolayca yapılıyor! Vatandaşın borçları anında siliniyor!

7326 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit opsiyonuyla borçlarını 36 ayda ödeyebilecek. Prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi SGK'nın anlaşmalı bulunduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet ya da mobil bankacılığından da yapılabiliyor. Son tarih ise 30 Kasım olarak belirtildi.