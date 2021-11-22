Yüz binleri kapsıyor! E-devlet üzerinden kolayca yapılıyor! Vatandaşın borçları anında siliniyor!
Peş peşe açıklama yapıldı. Vatandaşın borçları anında siliniyor! E- devlet üzerinden yapılabiliyor. Yüz binleri kapsıyor. SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan ortaya çıkan alacaklar, işlenen fiillere dair idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ya da malullük sonunda ortaya serilen rücu alacakları yapılandırılıyor. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si siliniyor.
7326 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit opsiyonuyla borçlarını 36 ayda ödeyebilecek. Prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi SGK'nın anlaşmalı bulunduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet ya da mobil bankacılığından da yapılabiliyor. Son tarih ise 30 Kasım olarak belirtildi.
Vergi ve birtakım borçların yapılandırılmasına dair düzenlemeler ortaya koyan ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'na başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.
Kanun kapsamında Nisan 2021 ve evveli dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere dair idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ya da malullük sonunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha evvel durdurulan hizmet sürelerinin ihyası durumunda doğan alacaklar yapılandırıldı.
Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.