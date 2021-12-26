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Haberler Ekonomi Yurt dışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Yurt dışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Yurt dışında dolgun maaşla iş arayan vatandaşlara güzel haber ABD ve Avrupa kıtasından geldi. Aralarında Almanya, Kanada, Danimarka, Finlandiya'nın bulunduğu ülkelerde bir çok farklı mesleklerde personel iş ilanları yayınlandı. Bu ülkelerde çalışanlara aylık 9.000 dolara kadar maaş verilecek. Ülkelerin bazıları ayrıca personellerine kalacak yer de temin edecek. En çok açık bulunan kadroları da aşçı, temizlik personelleri, vasıfız personel, inşaatçı, şoför gibi meslek grupları oluşturuyor. İşte detaylar...

26.12.2021 17:06 - Son Güncelleme: 26.12.2021 17:09
Yurtdışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Güncel yurdışı iş ilanları haberimizde! Farklı ülkelerde farklı mesleklerde yüzlerce işçi, personel alınacak. Koronavirüs salgını yurtdışındaki ülkelerde açık olan kadroları iyice genişletti. Pandemi döneminde işçi eksikliği iyice artışa geçti. Hal böyle olunca ülkeler farklı ülkelerden gelmek isteyen işçilere kapılarını aralamaya başladı. Haftalık yaklaşık 9.000 dolari aylık ise 1000 dolara kadar maaşla işçi, personel aranıyor.

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Yurtdışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Almanya, Kanada, Danimarka, Finlandiya'dan personel alım ilanı geldi.

Yurtdışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Almanya'da sağlık alanında ve imalat sektörü personeller aranıyor. Maaşlar sektörden sektöre değişiyor, işçiler aylıklarını Euro üzerinden alıyor. Aylık gelir işe göre 2.250 Euro 12.500 Euro arasında farklılık gösteriyor.

Yurtdışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Danimarka enerji, denizcilik, hizmet, inşaat gibi sektörlerde eleman arıyor.

Yurtdışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Diğer bir işçi arayan ülke ise Kanada. Ülkede farklı meslek kollarından binlerce işçi aranıyor.

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