Yurt dışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! 9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Güncel yurdışı iş ilanları haberimizde! Farklı ülkelerde farklı mesleklerde yüzlerce işçi, personel alınacak. Koronavirüs salgını yurtdışındaki ülkelerde açık olan kadroları iyice genişletti. Pandemi döneminde işçi eksikliği iyice artışa geçti. Hal böyle olunca ülkeler farklı ülkelerden gelmek isteyen işçilere kapılarını aralamaya başladı. Haftalık yaklaşık 9.000 dolari aylık ise 1000 dolara kadar maaşla işçi, personel aranıyor.