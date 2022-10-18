Yurt dışında tahsilsiz işe alım müjdesi! Bu meslekleri yapıyorsanız işiniz hazır!4 bin Euro maaş! 20-40 yaş arası kaynak, montaj, şoför, konstrüksiyon...

Almanya nitelikli işçi açığını kapatabilmek için değişikliğe gidilen göç yasasıyla Alman hükümeti bireylerin iş bulmasını kolaylaştıracak fırsat kart hazırlıyor.

Hali hazırda iş arayanlar için Almanya'nın bir vize seçeneği mevcut.

Fırsat kartı ise Almanya'da iş bulmak isteyenler için; onaylanmış bir iş teklifi olmasa da Almanya'ya gelmelerine izin verecek çok daha kolay ve hızlı bir sistem olacak.