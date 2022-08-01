Yurt dışında çalışmak isteyenlere müjde! O mesleği yapanlara deli gibi ihtiyaçları var! 1423 dolar maaş! Almanya, Danimarka: Kaynak, montaj, konstrüksiyon...

Yurt dışı iş ilanları yakından takip ediliyor. Almanya, Danimarka, İngiltere gibi ülkelerde işçi olarak çalışmak isteyenler sıklıkla İŞKUR ve özel kariyer şirketlerinin yurt dışı iş ilanlarını inceliyor. Dolgun maaşla yurt dışında iş bulmak için bir çok alternatif yol bulunuyor. Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR yurt dışında yasal bir şekilde çalışmak isteyenlere ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk veya başka menşeili şirketler, talepleri doğrultusunda İŞKUR'dan işçi talebinde bulunuyor.