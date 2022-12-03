EYT'de KEMİK KADRO netleşti! 4A,4B,4C 1999 sigorta başlangıcı ile 5.000+7000 prim EYT'de hazine değerinde!

EYT ile ilgili gelişmeler iyice hareketlenmeye başlandı. Resmi açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Aralık ayını yaşadığımız şu günlerde EYT müjdesi geldi gelecek. Yasadan kimlerin yararlanacağı da bu kapsamda belli oldu. Primi eksik olanlar içinse bazı alternatif yollar yer alıyor. Öte yandan EYT'liler kendilerine emeklilik yolu açacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, alacağı maaşı da merak etmeye başladı. Bu kapsamda arama motorlarında sıklıkla, 'EYT'liler ne kadar maaş alacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, EYT'liler nasıl yüksek maaş alır? EYT'de başvuru tarihi maaşı etkiler mi? İşte son gelişmeler ve maaş hesabı haberimizde!