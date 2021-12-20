Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! O grupta olanlar daha şanslı! SGK'ya bildirilen prim önemli! 2008'den sonra 10 sene çalışan...
Yüksek emekli maaşı herkesin istediği bir şey olsa da bunu etkileyen detaylar vardır. Tahsis Formu'nu doldururken bakmakla yükümlü olunan eş, çocuk gibi yakınların atlanmaması son derecek önemlidir, böylece SGK emekli maaşı hesaplaması yaparken bu kriterleri dikkate alır ve Aylık Bağlama Oranı da artar. Çalışırken ödenen primlerin de SGK'ya bildirilmesi son derece önemlidir. Sigortalı olunan yaş da bu noktada maaşın azalıp artmasını yakından etkiler. Örneğin 2008'den sonra 10 sene çalışan 200-300 lira daha az maaş alıyor. İşte ayrıntılar!
Emekli olmak her çalışanın hayali ve daha yüksek emekli maaş almak için hangi yöntemlerin yer aldığı merak edilenler arasında yer alıyor. Prim gününü doldurmak kadar bir o kadar da çalışırken SGK'ya bildirilen prim günü oldukça önem taşıyor. SGK emekli maaşı hesaplaması yaparken prim gün rakamı ve hasılatı ile yakından ilgileniyor. Sigortanın başladığı tarih de bu noktada ön plana çıkan detaylar arasında yer alıyor. 2008'den sonra 10 sene çalışan 200-300 lira daha az maaş alıyor. Emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'nu es geçmemek gerekiyor. İşte konuya dair tüm detaylar!
ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ
SGK, emekli maaşını hesaplar iken aylık temel kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazanca ilgi ediyor. Esas kazançlar belirlenirken yalnızca derli toplu ödenen maaşa bakılmıyor. İkramiyeler, primler, verdiği nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren doğrultusundan ödenen bireysel emeklilik ya da özel sıhhat sigortası primlerinin belirli oranları bile gelecekte emekli maaşına tesir yapıyor.
FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığını çoğaltmak amacıyla ayrıntılar çok mühim. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.
Emekli maaşınızı çoğaltmak amacıyla 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza bilhassa ilgi etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, mecburi Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.
Emekliliğinizi son bir iki senede değil en az 10 sene daha eskiden planlamaya çalışın. Hem de iki değişik yerde sigortalı olanların emekli maaşı daha yüksek olur.