Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! O grupta olanlar daha şanslı! SGK'ya bildirilen prim önemli! 2008'den sonra 10 sene çalışan...

Emekli olmak her çalışanın hayali ve daha yüksek emekli maaş almak için hangi yöntemlerin yer aldığı merak edilenler arasında yer alıyor. Prim gününü doldurmak kadar bir o kadar da çalışırken SGK'ya bildirilen prim günü oldukça önem taşıyor. SGK emekli maaşı hesaplaması yaparken prim gün rakamı ve hasılatı ile yakından ilgileniyor. Sigortanın başladığı tarih de bu noktada ön plana çıkan detaylar arasında yer alıyor. 2008'den sonra 10 sene çalışan 200-300 lira daha az maaş alıyor. Emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'nu es geçmemek gerekiyor. İşte konuya dair tüm detaylar!