YOK BÖYLE DÜŞÜŞ! Altın fiyatlarını kasıp kavuracak tarih belli oldu! 14 gün sonra elinde 1 gram altını olanlar hemen bakın!

Haftanın beşinci gününde de altın fiyatlarındaki son hal altını olanlar ya da altın alabilmek isteyenler doğrultusundan merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya göre düşmeye başlayan altın fiyatları yatırımcılarını da kahretti. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları adeta tuzla buz oldu. Elinde 1 gram bile altını olanlar şoke olmuş durumda. Peki altın fiyatlarında son durum ne oldu? Gram altın 15 Eylül tarihinde ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira oldu? İşte 15 Eylül 2022 altın fiyatları...