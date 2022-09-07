YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ödenir? YÖK ATLAS 2022 YKS AYT TYT ek tercih BOŞ kontenjanlar- tercih ROBOTU- KILAVUZ: 155, 165, 170, 175, 250, 260, 270 puanla hangi üniversiteye gidilir?

YKS AYT TYT EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 7 Eylül 2022 itibariyle ek tercih yapabilecek. Adaylar tercihlerini 13 Eylül'e kadar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.