YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ödenir? YÖK ATLAS 2022 YKS AYT TYT ek tercih BOŞ kontenjanlar- tercih ROBOTU- KILAVUZ: 155, 165, 170, 175, 250, 260, 270 puanla hangi üniversiteye gidilir?
YKS 2. EK TERCİH ödemesi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? YÖK ATLAS 2022 YKS AYT TYT ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? 155, 165, 170, 175, 185, 195, 230, 240, 250, 260, 270 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatırılır? soruları yoğun olarak araştırılıyor. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılmaya başlandı. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. İşte YKS ikinci tercih yapma robotu ve diğer detaylar...
ÖSYM '2022-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması' başlıklı duyuru yayımladı. Duyuruya göre YKS 2022 ek tercihleri başladı. İşte YÖK ATLAS 2022 YKS AYT TYT ek tercih boş kontenjanlar! Peki 155, 165, 170, 175, 250, 260, 270 puanla hangi üniversiteye gidilir? 2. ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM YKS ek ödemesi nereye ödenir?
YKS AYT TYT EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 7 Eylül 2022 itibariyle ek tercih yapabilecek. Adaylar tercihlerini 13 Eylül'e kadar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI''