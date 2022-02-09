Yıllarca alın teri döken ev hanımlarına 3 şartla emeklilik rehberi! Artık çalışmadan da mümkün: SGK'ya dilekçe verene maaş! 1261 günden...
Dünyada ve ülkemizde emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi bulunuyor. Onlardan biri de ev hanımları. Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları emekli olabilmek için çeşitli yollar arıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaları sıkı takip ediyor. Sunulan talepler neticesinde ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanındı. Ancak bunun belli başlı birkaç yolu var. Ev hanımları isteğe bağlı sigorta sistemiyle primlerini ödeyerek emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu kapsamına alınıyor. Bu kapsamda emeklilik hesaplaması yapılırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu şartlarda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olur? İsteğe bağlı sigorta şartları nelerdir? Ev hanımlarına emeklilik için nereye başvurulur? İşte merak edilen soruların yanıtları...
09.02.2022 11:59
- Son Güncelleme: 09.02.2022 11:59
Çalışanlar emekli olacağı günleri beklerken ev hanımları da emekli olma yollarını arıyor. Bilindiği üzere emeklilik için yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart bulunuyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere iş hayatına atılamayan vatandaşlara da emeklilik hakkı sunuluyor. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olur? İşte ev hanımlarına emeklilik için gerekli şartlar...
Başta ev kadınları olmak üzere çalışma imkanı olmayan vatandaşlara da emeklilik fırsatı var. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.