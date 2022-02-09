Yıllarca alın teri döken ev hanımlarına 3 şartla emeklilik rehberi! Artık çalışmadan da mümkün: SGK’ya dilekçe verene maaş! 1261 günden...

Çalışanlar emekli olacağı günleri beklerken ev hanımları da emekli olma yollarını arıyor. Bilindiği üzere emeklilik için yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart bulunuyor. Ancak başta ev kadınları olmak üzere iş hayatına atılamayan vatandaşlara da emeklilik hakkı sunuluyor. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olur? İşte ev hanımlarına emeklilik için gerekli şartlar...