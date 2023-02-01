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Haberler Ekonomi Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları en önemli yatırım araçları arasında başı çekiyor. Bu anlamda yapılan yorumlar ve haberler oldukça ilgi görüyor. Ons altın fiyatları 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken; fiyatlar üzerinde Fed'in para politikası ve jeopolitik gerilimler etkili olacak.

takvim.com.tr
01.02.2023 08:53 - Son Güncelleme: 01.02.2023 08:54
Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Fed'in faiz kararını açıklamasına bir gün kala altın fiyatları destek civarlarını test etmeye yöneldi. Ons ve gram altın gerilemeye devam etmekte. Ons altın fiyatları düşüş grafiği sergilemeye başladı. Bugün Fed'in faiz kararı amacıyla toplantıya başlayacak olması sebebiyle ons altın fiyatları 1900 dolar oranına doğru düşüşe geçti. Fed 1 Şubat 2023 tarihinde faiz kararını açıklayacak. Dün 1933 dolar civarında prosedür gören ons altın şu sıralar 1917 dolardan prosedür görüyor. Analistler ons altının 1905 dolara kadar gerileme gerçekleştirebileceğini öngörüyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Fed toplantısından çıkacak faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar altın amacıyla kritik olacak. Powell'ın güvercin ifadeler kullanması altın amacıyla pozitif tesir edebilir.

Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Çin Talebi Etkili Olabilir

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sorunlu günler yaşamış Çin'de ekonominin açılmasıyla eş güdümlü altına olan isteğin artacağı beklentisi de oluştu.

Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

ABD Enflasyonundan Olumlu Mesajlar Geliyor

ABD'de enflasyon sayıları son 2 aydır düşüş grafiği sergiliyor. Bunu göz önüne alacak olan Fed'in faiz artırım süratini yavaşlatması bekleniyor.

Yıldırım gibi çakılmıştı böylesi resmen ateşten gömlek! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! Uzman isim uyardı! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Gram Altın Hızlı Değer Kaybetti

Gram altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileyen gram altın güne 1161 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 1157 lira, en yüksek de 1165 lira civarını gördü. Şu sıralar gram altın 1160 liradan prosedür görüyor.

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