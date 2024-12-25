Yılbaşında cüzdanınızı yakmayın! A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK’ta en uygun hindi fiyatları açıklandı

Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı sofralarını hazırlamak isteyenler marketlerdeki fiyatları araştırmaya başladı. Artan maliyetlere rağmen, marketler tüketicilere hem hindi hem de yılbaşı sepeti seçenekleri sunarak farklı bütçelere hitap ediyor.

BİM BİM, bu yıl hindi yerine "Roaster Tavuk" seçeneğini tercih etti: 🔶 ROASTER TAVUK FİYATI: Kilogram fiyatı: 79,50 TL Yılbaşı sepeti hazırlamak yerine çerez, cips ve çikolata gibi tekli ürünlerde geniş bir yelpaze sunuldu.

ŞOK ŞOK Market, daha minimal seçeneklerle tüketicilere hitap etti: 🔶 Hindi Fiyatları - Pınar Yarım Hindi (Dondurulmuş): 249 TL - Yılbaşı sepeti yerine cips, çerez ve içeceklerde indirim yaptı: - Büyük Boy Cips: 39,50 TL - Küçük Boy Cips: 34,50 TL - Amigo Kuruyemiş: %15 indirim

MİGROS Migros, yılbaşı sofralarını zenginleştirmek için iki farklı hindi menüsü ve yılbaşı sepeti seçenekleri sundu: 🔶 Yarım Hindi Menüsü (5-6 Kişilik): 2.950 TL. Menünün içeriğinde 3-3,25 kg çiğ yarım hindi, 1 kg kestaneli iç pilav, 4 çeşit 300'er gram meze (şakşuka, atom, tahinli köz patlıcan, muhammara) ve 100 ml gravy sos bulunuyor.