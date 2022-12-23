Yılbaşı öncesi 3 İLDEN kırmızı alarm: Sınav KPSS yok! 18-35 yaş arası lise mezunu... İŞKUR bekçi alımı yapacak!

İŞKUR tarafından duyurulan bekçi alımlarının şu an için sadece özel sektör için olduğu ifade edildi. Özel sektörde bekçi olarak görev almak isteyenler için yaş şartı ortalama 60 olarak ifade edildi. Adaylar hem İŞKUR genel şartlarını hem de ilanların özel şartlarını taşıması gerekiyor.