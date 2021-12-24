Yılbaşı hindisi alacaklar bakmadan geçmeyin! Yılbaşı hindi fiyatları belli oldu! Carrefoursa, Migros şubelerinde hindi fiyatı…

Marketlerde yılbaşı hindileri satışa çıkmaya başladı ve Carrefoursa, Migros marketlerde isterseniz pişmiş olarak satın alabiliyorsunuz. Yılbaşı hindisini evde uğraşmadan almak isteyenler mezeleriyle birlikte uygun fiyatlarla satışa sunulan yılbaşı hindi çeşitlerine göz atabilir. Büyüklüklerine göre fiyatlar da değişiklik gösteriyor, Carrefoursa, Migros marketlerde yılbaşı hindi fiyatlarının ne kadar olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.