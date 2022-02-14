Yepyeni yeni hafta A101 aktüel kataloğu burada! Fiyatlar bir bir aşağı indi! 500 Ml’i 12,95’ten satılıyor! 10 TL ve üzeri alışverişlerde...

A101'in her hafta merakla beklenen kampanyalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu A101'de farklı kampanyalar duyuruluyor. Yeni haftanın gelmesiyle de beklenen A101 güncel liste yayınlandı. Zincir markette birbirinden çeşitli ürünlerde indirim başladı. Makul fiyatlarla satışa sunulan ürünler aktüel katalogda tek tek paylaşıldı. Peki A101'de bu hafta neler var? Hangi ürünlerde indirim yapıldı? İşte A101 aktüel kataloğundaki indirimli ürünlerin tamamı...