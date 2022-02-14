Yepyeni yeni hafta A101 aktüel kataloğu burada! Fiyatlar bir bir aşağı indi! 500 Ml'i 12,95'ten satılıyor! 10 TL ve üzeri alışverişlerde...
Hafta başından itibaren A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Pazartesi ile birlikte yeni haftada A101'de hangi ürünlerde indirim yapıldığı sıklıkla araştırılıyor. A101 her hafta farklı ürünlerde indirime gidiyor. Bu hafta da yine bir çok üründe indirim yapıldı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Restorex Şampuan 26,95 yerine 12,95'e satılıyor. Nescafe Blend 37 ekonomik paket de 29,95 yerine 14,95'e satılıyor. Bunların yanı sıra kahvaltılık ürünlerde ve elektronik ürünlerde de indirimler bulunuyor. İşte yeni hafta A101 aktüel ürünler listesi...
14.02.2022 09:19
- Son Güncelleme: 14.02.2022 09:19
A101'in her hafta merakla beklenen kampanyalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu A101'de farklı kampanyalar duyuruluyor. Yeni haftanın gelmesiyle de beklenen A101 güncel liste yayınlandı. Zincir markette birbirinden çeşitli ürünlerde indirim başladı. Makul fiyatlarla satışa sunulan ürünler aktüel katalogda tek tek paylaşıldı. Peki A101'de bu hafta neler var? Hangi ürünlerde indirim yapıldı? İşte A101 aktüel kataloğundaki indirimli ürünlerin tamamı...
A101 YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 10 TL ve üzeri alışverişlerde iki farklı üründe indirim yapıyor.