Yeni yılda 93 BİN TL mi olacak? 2023 Bedelli Askerlik ÜCRET LİSTESİ! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Er, erbaş, yedek subay...

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar merakla beklenirken, bu artışlar pek çok kesimi etkileyecek. Enflasyon tahminleri ve taleplere göre çalışılan her yıl için ödenecek tazminat en az 9 bin 159 liraya çıkarken, tazminat tavanı ise 17 bin 983 lirayı aşacak. Bedelli askerlik tutarının 93 bin 671, 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasının 2 bin 930 lirayı aşması bekleniyor…