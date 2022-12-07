Yeni yılda 93 BİN TL mi olacak? 2023 Bedelli Askerlik ÜCRET LİSTESİ! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Er, erbaş, yedek subay...
Vatani görevini yapmak için merakla ve heyecanla bekleyen kişiler için MSB'den haber geldi. Yapılan açıklamada, "Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır." denildi. Öte yandan arama motorlarında, "2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2023 kaç TL ödenecek?" sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni zam tahminlerine göre oranlara haberimizde yer verdik. İşte detaylar!
Vatani görevini yapmayı bekleyenler 2023 bedelli askerlik ücretlerini araştırmaya başladı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar merakla beklenirken, bu artışlar pek çok kesimi etkileyecek. Bunlardan biri de bedelli askerlik ücretleri olacak. 2023 bedelli askerlik ücreti için yeni tahmin açıklandı. Peki, 2023'te bedelli askerlik ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni zam oranlarına göre 2023 bedelli askerlik ücreti!
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar merakla beklenirken, bu artışlar pek çok kesimi etkileyecek. Enflasyon tahminleri ve taleplere göre çalışılan her yıl için ödenecek tazminat en az 9 bin 159 liraya çıkarken, tazminat tavanı ise 17 bin 983 lirayı aşacak. Bedelli askerlik tutarının 93 bin 671, 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasının 2 bin 930 lirayı aşması bekleniyor…
Artışın yaşanacağı alanlardan biri kıdem tazminatı olacak. EYT'lilere yönelik düzenlemeyle çok sayıda kişi emekli olurken, bu kişilere ödenecek tazminat tutarlarına Ocak zamları yansıyacak. Kıdem tazminatında en düşük tutar asgari ücret zammıyla, en yüksek tutar ise memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.