Yeni yılda 13.2 milyona çifte ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı? 2022’de emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Yeni yılda 13.2 milyona çifte ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı sorusu akıllarda yerini alıyor. Her yıl emekli ve SGK tarafından belirlenen kişiler için dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinde de yeni oranlar ortaya çıktı. 2022 emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından milyonlarca kişi ek ikramiyelerde de artış yapılmasını istiyor. 1.000 TL olarak ödemeye başlanan emekliye bayram ikramiyelerinde yeni oranlar pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, 2022'de emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 2022 bayram ikramiyesi ve emekli maaşları...