Yeni yıla ev sahibi olarak girin! TOKİ kurasız, çekilişsiz sıfır daireleri 118 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu! 2+1, 3+1 daireler listesi... TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi hedefleyen TOKİ yeni projelerine 2021'in son ayında da tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir duyuru geldi. Konut satışları orta gelir grubuna uygun bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte o liste...