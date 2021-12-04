Yeni yıla ev sahibi olarak girin! TOKİ kurasız, çekilişsiz sıfır daireleri 118 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu! 2+1, 3+1 daireler listesi...
Toplu Konut İdaresi Başlanlığı 81 ilde vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza ev bulmanın yollarını arayanlar TOKİ tarafından yapılan kampanyaları takip ediyor. Bu kapsamda TOKİ resmi sitesinde 3 şehirde açık satış yoluyla konut avantajları duyurdu. TOKİ'nin açıklamasıyla binlerce kişi havalara uçacak. Konut satışları orta gelir grubuna uygun bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte Aralık ayı TOKİ kurasız 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...
Yeni yıla ev sahibi olarak girin! TOKİ kurasız, çekilişsiz sıfır daireleri 118 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu! 2+1, 3+1 daireler listesi... TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi hedefleyen TOKİ yeni projelerine 2021'in son ayında da tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir duyuru geldi. Konut satışları orta gelir grubuna uygun bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte o liste...
ERZURUM İLİ, AŞKALE KANDİLLİ 96 ADET KONUT TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 10 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır. Proje Adı: ERZURUM İLİ, AŞKALE KANDİLLİ 96 ADET KONUT Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 10 adet Satış Yönetimi: Açık Satış Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Aşkale/Erzurum
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi
• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 180 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili
banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli
sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Satış aşamasında, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden alınan "HAK SAHİPLİĞİ" sorgulanacaktır ve
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt
sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİNDE 110 ADET KONUT VE 1'ER ADET 3TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 58 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile
06 Aralık 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.
Proje Adı: MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİNDE 110 ADET KONUT VE 1'ER ADET
3 DÜKKÂNLI TİCARET MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 58 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara