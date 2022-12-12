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Haberler Ekonomi Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! PTT'den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! TCKN 0,2,4,6,8...

Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! PTT'den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! TCKN 0,2,4,6,8...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda yardımı, ev tamir desteği gibi yardımlar yapılmaktadır . Bu yardımlar arasında devletten çocuklu ailelere de destek bulunuyor. Peki, 650 TL çocuk desteğinden kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
12.12.2022 09:59 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:00
PTT’den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! TCKN 0,2,4,6,8...

Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli vatandaşlara çocuk başına yardım yapılıyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapan çocuklu ailelere destekler yapılıyor. PTT üzerinden yatırılan para destekleri sayesinde ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor. Peki, 650 TL ödemeden kimler yararlanacak? İşte detaylar...

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PTT’den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! TCKN 0,2,4,6,8...

Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlanıyor. Bu desteklerden birisi de çocuk destek parası oluyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapacak ailelere destek sağlanıyor.

PTT’den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! TCKN 0,2,4,6,8...

Çocuk sayısına göre verilen desteğin miktarı artıyor. "Türkiye Aile Destek Programı" adı verilen sisteme kayıtlı olabilecek kişiler bu desteklerden faydalanıyor.

PTT’den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! TCKN 0,2,4,6,8...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni başlatılan uygulamayla çocuklu ailelere para desteği sağlanıyor.

PTT’den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! TCKN 0,2,4,6,8...

Maddi açıdan desteğe ihtiyacı olan ailelere verilecek ücret 650 TL'ye kadar çıkıyor.

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