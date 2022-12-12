Yeni yıl öncesi formu elden doldurmak yeterli! PTT'den ailelere 650 TL ödeme! 52 hafta boyunca hesap kartlarına aktarılacak! TCKN 0,2,4,6,8...
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek parası, elektrik desteği, kira yardımı, gıda yardımı, ev tamir desteği gibi yardımlar yapılmaktadır . Bu yardımlar arasında devletten çocuklu ailelere de destek bulunuyor. Peki, 650 TL çocuk desteğinden kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
12.12.2022 09:59 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:00
Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli vatandaşlara çocuk başına yardım yapılıyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapan çocuklu ailelere destekler yapılıyor. PTT üzerinden yatırılan para destekleri sayesinde ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor. Peki, 650 TL ödemeden kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlanıyor. Bu desteklerden birisi de çocuk destek parası oluyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapacak ailelere destek sağlanıyor.