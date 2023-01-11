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Haberler Ekonomi Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

Duyurular peş peşe geliyor. Kamu ve özel bankalar milyonlarca vatandaşın araştırdığı konulara yanıt verdi. Halkbank, Ziraat, Vakıf Bankası başta olmak üzere TEB, İNG, Yapı Kredi ve daha bir çok banka Ocak ayında harekete geçti. İhtiyaç konut, taşıt kredisi çekmek isteyenler internet arama motorlarında güncel faiz oranlarını araştırıyor. Müjdeli haber az evvel geldi. Bu sabah gündeme gelen kampanyalara tek tek haberimizde yer verdik. Öte yandan orta gelirliye 0.69 faizli konut kredisi detayı da dikkat çekiyor. İşte 11 Ocak 2023 banka banka yeni faiz oranları ve 0.69 faizli konut kredisi hakkında merak edilenler...

11.01.2023 11:06 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:06
Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

2023 yılının ilk müjdeleri bir bir bankalar tarafından duyuruldu. Ev, araba, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler buraya! Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyasına göre kredi tutarı 100.000 için Halkbank 120 vade sunarken faiz oranını 1,20 olarak kaydetti. Taksit tutarı ise aylık 1.576,80. Diğer bir kampanyaya göre ise 1.200.000 için yine 120 vade imkanı sunuluyor. Faiz oranı da 1,29. Söz konusu kampanyanın taksit tutarı ise 19.714,44 olarak duyuruldu. İşte 11 Ocak 2023 güncel faiz oranları ve orta gelirliye konut kredisi hakkında bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

11 OCAK 2023 GÜNCEL BANKA FAİZ ORANLARI!

ZİRAAT

Ziraat Bankası kredi hesaplama ve faiz oranı öğrenme işlemi bankanın internet sitesinden yapılabiliyor.

Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçin, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planı yapın.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI

Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

HALKBANK

Halkbank kredi hesaplaması ve faiz oranı öğrenme işlemi, Halkbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisini seçiniz.

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

VAKIFBANK

Vakıfbank kredi hesaplaması da Vakıfbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisini seçiniz.

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI

Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

ORTA GELİRLİYE DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ İMKANI

Yeni Evim Kampanyası kapsamında 0.69 faizli konut kredisi verilecek. Peki, orta gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

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