Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...
Duyurular peş peşe geliyor. Kamu ve özel bankalar milyonlarca vatandaşın araştırdığı konulara yanıt verdi. Halkbank, Ziraat, Vakıf Bankası başta olmak üzere TEB, İNG, Yapı Kredi ve daha bir çok banka Ocak ayında harekete geçti. İhtiyaç konut, taşıt kredisi çekmek isteyenler internet arama motorlarında güncel faiz oranlarını araştırıyor. Müjdeli haber az evvel geldi. Bu sabah gündeme gelen kampanyalara tek tek haberimizde yer verdik. Öte yandan orta gelirliye 0.69 faizli konut kredisi detayı da dikkat çekiyor. İşte 11 Ocak 2023 banka banka yeni faiz oranları ve 0.69 faizli konut kredisi hakkında merak edilenler...
2023 yılının ilk müjdeleri bir bir bankalar tarafından duyuruldu. Ev, araba, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler buraya! Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyasına göre kredi tutarı 100.000 için Halkbank 120 vade sunarken faiz oranını 1,20 olarak kaydetti. Taksit tutarı ise aylık 1.576,80. Diğer bir kampanyaya göre ise 1.200.000 için yine 120 vade imkanı sunuluyor. Faiz oranı da 1,29. Söz konusu kampanyanın taksit tutarı ise 19.714,44 olarak duyuruldu. İşte 11 Ocak 2023 güncel faiz oranları ve orta gelirliye konut kredisi hakkında bilgiler...
11 OCAK 2023 GÜNCEL BANKA FAİZ ORANLARI!
ZİRAAT
Ziraat Bankası kredi hesaplama ve faiz oranı öğrenme işlemi bankanın internet sitesinden yapılabiliyor.
Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçin, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planı yapın.
HALKBANK
Halkbank kredi hesaplaması ve faiz oranı öğrenme işlemi, Halkbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisini seçiniz.
VAKIFBANK
Vakıfbank kredi hesaplaması da Vakıfbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Konut kredisini sorgulamak için açılan linkten, konut kredisini seçiniz.