Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel! 0.69 faiz detayı! Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları...

2023 yılının ilk müjdeleri bir bir bankalar tarafından duyuruldu. Ev, araba, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler buraya! Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyasına göre kredi tutarı 100.000 için Halkbank 120 vade sunarken faiz oranını 1,20 olarak kaydetti. Taksit tutarı ise aylık 1.576,80. Diğer bir kampanyaya göre ise 1.200.000 için yine 120 vade imkanı sunuluyor. Faiz oranı da 1,29. Söz konusu kampanyanın taksit tutarı ise 19.714,44 olarak duyuruldu. İşte 11 Ocak 2023 güncel faiz oranları ve orta gelirliye konut kredisi hakkında bilgiler...